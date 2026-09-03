Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato oggi una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli proiettandosi verso il big match di sabato contro l'Inter: "Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, nel loro stadio. Dovremo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta”. Il capitano ha poi mandato un messaggio chiaro sulle ambizioni del Napoli: “Stiamo lavorando bene in questi giorni e sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti. Le critiche? È così, si sa che il calcio è questo. Perdi una partita e tutti dicono che la squadra è vecchia e non riesce più a correre, poi magari vinci la prossima e tutti ti guardano in maniera positiva”.

Su McTominay: "Ci mancherà, lo aspettiamo"

Su McTominay ha detto. “È un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti”, ha detto il capitano. Poi il pensiero all’assenza: “Ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare di sopperire a questa assenza”.