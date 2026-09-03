Tutto pronto a San Siro per uno dei match più attesi di questo avvio di stagione. Sabato 5 settembre, alle ore 18:00, andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli. Per l'occasione, Betsson.Sport, Official Main Partner del club nerazzurro, presenta un programma di attività ed esperienze pensate per coinvolgere attivamente la tifoseria prima del calcio d'inizio e trasformare la presenza allo stadio in un evento da vivere a 360 gradi. Il percorso esperienziale prenderà il via all'interno della Betsson Sport Lounge. In quest'area dedicata, i tifosi avranno l'opportunità di interagire con le postazioni "Plinko" e "Football Rise", attività di fan engagement pensate per scaldare l'atmosfera prima del match con un intrattenimento dinamico e interattivo.

Ecco Sneijder

Il culmine delle attivazioni pre-gara sarà segnato dalla partecipazione di Wesley Sneijder, Legend del club nerazzurro. L'ex centrocampista olandese sarà il volto dell'iniziativa "Entra in campo con Sneijder": un'attività sul terreno di gioco che permetterà a due tifosi di misurarsi in una prova di precisione tecnica con la possibilità di aggiudicarsi dei gadget nerazzurri. Le opportunità per i supporter si arricchiranno ulteriormente con il "Vivi Inter-Napoli a San Siro con Wesley Sneijder". Il format garantirà a un tifoso un accesso senza precedenti: la possibilità di affiancare lo speaker a bordo campo e di annunciare le formazioni direttamente dal rettangolo di gioco.