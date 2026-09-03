Il mercato internazionale continua a crescere e l’Italia si conferma tra i principali protagonisti. Secondo l’ultimo International Transfer Snapshot della FIFA, relativo alla finestra compresa tra il 1° giugno e il 2 settembre 2026, i club italiani hanno speso oltre 1,1 miliardi di dollari per acquistare calciatori dall’estero. Una cifra che colloca l’Italia al secondo posto mondiale, dietro soltanto all’Inghilterra, arrivata a 3,02 miliardi. Seguono Spagna con 940 milioni, Germania con 904 e Francia con 641.

Italia seconda per investimenti, sesta per incassi

Nel complesso sono stati registrati più di 12.500 trasferimenti internazionali, con una spesa globale superiore ai 9,89 miliardi di dollari, nuovo record per il calcio professionistico maschile. Sul fronte delle cessioni internazionali, i club italiani hanno invece incassato 593 milioni di dollari, sesto dato mondiale. La Francia guida questa graduatoria con 1,7 miliardi. La Spagna è stata il principale mercato di riferimento per l’Italia: 38 giocatori sono arrivati da club spagnoli, mentre 48 si sono trasferiti nella direzione opposta.

Commissioni medie da 7,4 milioni

Particolarmente elevato anche il valore medio delle operazioni. I club italiani hanno pagato in media 7,4 milioni di dollari nei trasferimenti internazionali che prevedevano una commissione, ben oltre la media globale di 3,61 milioni. Numeri record anche nel calcio femminile, con 1.406 trasferimenti internazionali e una spesa complessiva di 28,6 milioni di dollari, più del doppio rispetto alla finestra estiva del 2025.