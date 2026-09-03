Come Scott McTominay, Massimiliano Allegri non potrà contare neanche su Giovane fino alla sosta per gli impegni delle Nazionali. L'attaccante infatti si è sottoposto a un intervento chirurgico e salterà sicuramente i prossimi tre impegni, a partire dalla trasferta di San Siro sabato alle 18 contro l'Inter. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro: 

"Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta".

Sezione: L'avversario / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 14:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.