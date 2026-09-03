Sul tavolo del nuovo direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin c'è il dossier del contratto di Federico Dimarco in scadenza nel giugno 2027. Il futuro dell’esterno nerazzurro non sembra essere in discussione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche perché al momento dell’ultimo rinnovo il club aveva infatti inserito la possibilità di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione alle stesse condizioni.

Dopo una stagione straordinaria, chiusa con 7 gol e 17 assist in Serie A, Dimarco si aspettava però che l’Inter avviasse già il discorso per un nuovo contratto. Al Gran Galà del Calcio ha ammesso di non aver ancora ricevuto contatti.

Per Baccin il primo test

La società nerazzurra considera il rinnovo dell’esterno una delle priorità assolute, subito dopo quello di Pio Esposito. Baccin potrebbe quindi occuparsi in tempi brevi della trattativa, con l’obiettivo di blindare Dimarco e prolungare una storia ormai profondamente legata ai colori nerazzurri.

Sezione: Focus / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 14:13
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.