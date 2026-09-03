Sono 23 i giocatori scelti da Cristian Chivu per affrontare la League Phase di Champions League. Nella lista consegnata ieri alla UEFA dall'Inter, come da regolamento, Tuttosport fa notare che, nonostante non ci siano più i paletti legati al settlement agreement, il club ha deciso di lasciare  
due buchi, uno dei quali, nelle idee della dirigenza, poteva essere coperto dalla famosa quinta punta. Alla fine, nelle ultime settimane di mercato, non è stato individuato il rinforzo giusto, quindi la rosa per l'Europa è rimasta quella. "L'innesto è rinviato a gennaio?", si chiede il quotidiano torinese. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 10:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.