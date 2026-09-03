Sono 23 i giocatori scelti da Cristian Chivu per affrontare la League Phase di Champions League. Nella lista consegnata ieri alla UEFA dall'Inter, come da regolamento, Tuttosport fa notare che, nonostante non ci siano più i paletti legati al settlement agreement, il club ha deciso di lasciare

due buchi, uno dei quali, nelle idee della dirigenza, poteva essere coperto dalla famosa quinta punta. Alla fine, nelle ultime settimane di mercato, non è stato individuato il rinforzo giusto, quindi la rosa per l'Europa è rimasta quella. "L'innesto è rinviato a gennaio?", si chiede il quotidiano torinese.