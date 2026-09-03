Cristian Chivu ha già individuato gran parte dell’undici titolare dell’Inter in vista della sfida di sabato contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono otto le scelte già definite, mentre restano ancora tre maglie da assegnare.

In porta ci sarà Martinez. In difesa, Bisseck è destinato a occupare la posizione di centro-destra, mentre Bastoni resta confermato sul centro-sinistra. Il dubbio riguarda il centrale: Chivu deve scegliere tra Akanji, che potrebbe essere confermato, e Stones, pronto a giocarsi le proprie chance.

A centrocampo le certezze sono Barella e Calhanoglu, mentre resta aperto il ballottaggio tra Jones e Zielinski per una maglia. Sugli esterni dovrebbero agire Diouf a destra e Dimarco a sinistra.

In attacco, invece, la certezza è Lautaro Martinez. Per completare il reparto, Pio Esposito è ancora in vantaggio su Thuram e potrebbe partire dal primo minuto contro il Napoli. Una scelta che potrebbe essere legata anche alla successiva sfida contro il Real Madrid, nella quale Thuram potrebbe trovare spazio dall’inizio.

Per Spence possibile rientro contro l’Udinese

Arrivano novità anche sulle condizioni di Djed Spence, che non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra. Il giocatore dovrebbe saltare sia la gara contro il Napoli sia quella contro il Real Madrid (come avevamo anticipato).

L’obiettivo è quello di tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana, così da provare a strappare una convocazione per la partita contro l’Udinese. In quel caso, potrebbe arrivare la sua prima presenza in panchina. Per il momento, però, si tratta soltanto di un’ipotesi: prima sarà necessario verificare il suo effettivo rientro in gruppo.