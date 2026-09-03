C'è grande attesa per il Gp di Monza di Formula 1 in programma nel weekend. Anche i giocatori dell'Inter sono stati stuzzicati sull'argomento. Da Hamilton a Kimi Antonelli, ecco i pronostici ad Appiano sul vincitore del gran premio. E come sempre non mancano le sorprese e i momenti di divertimento.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 18:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.