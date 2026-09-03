C'è grande attesa per il Gp di Monza di Formula 1 in programma nel weekend. Anche i giocatori dell'Inter sono stati stuzzicati sull'argomento. Da Hamilton a Kimi Antonelli, ecco i pronostici ad Appiano sul vincitore del gran premio. E come sempre non mancano le sorprese e i momenti di divertimento.
Qui i nostri pronostici per Monza ️ pic.twitter.com/PHOYuQKKtr— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 3, 2026
Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 18:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Inter Social Club
Altre notizie
Giovedì 03 set
- 19:51 Graziani: "Ausilio? Un fulmine a ciel sereno, ma il club andrà avanti"
- 19:36 Torna l'Europa, WizzAir annuncia voli ad hoc per le trasferte
- 19:22 Coppa del Mondo FIFA Under 20 Femminile: convocate quattro nerazzurre
- 19:09 Moretto: "Rinnovo Carlos Augusto molto vicino. Su Dimarco..."
- 18:55 Serie A, Commissione Difesa e Lega Calcio insieme per la prevenzione visiva
- 18:42 Napoli, Di Lorenzo assicura: "Inter rivale tosta, ma arriveremo pronti"
- 18:29 videoDomenica il Gp di Monza: i pronostici dei giocatori dell'Inter
- 18:16 Figo rivela: "Ero a un passo dal Liverpool, poi con Moratti si chiuse subito"
- 18:02 Premio Gentleman Fair Play, per l'Inter in lizza Dimarco
- 17:48 Inter-Napoli, le iniziative di Betsson.Sport: Sneijder protagonista
- 17:35 videoLAUTARO giura amore, DIMARCO punge OAKTREE sul RINNOVO: l'INTERISMO non SI SVENDE
- 17:21 Viviano: "Perdere Ausilio adesso è una scelta scellerata"
- 17:08 Moratti: "Ausilio? L'Inter perde un pezzo del suo corpo. Quando va via uno così..."
- 16:55 Asse calcio-basket nella Capitale: Doncic assisterà a Roma-Inter?
- 16:40 Serie A, ricorso accettato: Abisso reintegrato nel ruolo di arbitro
- 16:27 Sassuolo, Aquilani loda Cinquegrano: "Ha tutta la nostra fiducia"
- 16:14 Inter Women in Champions, Cappelletti: "Serata storica per il calcio italiano"
- 16:01 Buon compleanno Julio Cesar, gli auguri dell'Inter: "Riflessi felini, classe e talento"
- 15:48 Baccin DS del presente e del futuro: Oaktree ha le idee chiare. Nessun contatto per Dimarco
- 15:40 Paolillo: "Solo stima per Ausilio. Ma occhio alle parole di Marotta"
- 15:34 Polli: "Qualificazione meritata". Bartoli: "Abbiamo fatto un'impresa"
- 15:30 Dalla Banter Era al 21° Scudetto: c'è tanto Ausilio nella crescita dell'Inter
- 15:27 Calcio e Formula Uno: ad Appiano l'incontro tra gli argentini Lautaro e Colapinto
- 15:21 Il folle mercato del Manchester City: per tre giocatori ha speso il valore dell'intera rosa dell'Inter
- 15:07 Andres: "Ci abbiamo creduto fino alla fine". Runarsdottir: "Significa tutto per me"
- 14:53 Napoli, Giovane torna dopo la sosta. Sottoposto a intervento per ernia inguinale
- 14:40 Sassarini: "Le ragazze meritano di giocare in certi palcoscenici"
- 14:35 Frattesi: "All'Inter ho iniziato ad allenarmi bene a novembre. Troppo tardi"
- 14:30 Serie A, anticipi e posticipi dalla 6ª alla 12ª giornata: ecco quando si giocherà Milan-Inter
- 14:26 Corsera - Serie A, spesi 1,12 miliardi sul mercato. Ma la trama resta invariata
- 14:13 GdS - Per Baccin subito il dossier del rinnovo di Dimarco: per l'Inter è una priorità
- 14:06 Sky - Inter-Napoli, Chivu ha scelto 8 titolari: Jones scalpita. Le ultime su Spence
- 14:00 Women's Champions League, domani l'Inter scopre il suo cammino
- 13:47 Giraudo: "Calciopoli figlia dell'invidia di chi non ci ha battuto sul campo"
- 13:35 Akanji: "Un orgoglio essere nella squadra dell'anno della Serie A"
- 13:23 Joao Mario torna al'AEK Atene: "Club importante nella mia carriera"
- 13:08 Adani: "Continuità e progetto chiaro, per questo l'Inter è la favorita"
- 12:54 Real, Mourinho non pensa all'Inter: "Prima del Betis voglio essere ottimista"
- 12:40 Avellino, Berenbruch si presenta: "Prima esperienza in stadi importanti di Serie B"
- 12:27 La parrucchiera da Stoccarda per sistemare le treccine. Semplicemente Bisseck
- 12:14 Stramaccioni: "L'Inter è la squadra più completa, profonda e solida d'Italia"
- 12:00 videoL'INTER premiata, CHIVU no: la GRANDE INGIUSTIZIA del GRAN GALÀ
- 11:48 Spalletti: "Inter forte, è nelle condizioni di rivincere. Lautaro? Già da ragazzino si vedevano le sue qualità"
- 11:35 Højlund: "Inter top, Lautaro è speciale. Sabato a San Siro per vincere"
- 11:23 Dzeko annuncia il ritiro dalla Nazionale bosniaca: "Zenica resterà nel mio cuore"
- 11:08 Corsera - Serie A, da esubero a risorsa: quanti casi! E all'Inter...
- 10:55 La Repubblica - Diritti TV internazionali, anche Oaktree in gara
- 10:42 Il rapporto con DeLa, i retroscena, il sogno Nico Paz: parola a Moratti
- 10:28 TS - Inter, lista Champions con due buchi: acquisto rinviato a gennaio?
- 10:14 Dimarco: "Io, leader dell'Inter grazie al lavoro. Napoli e Real? Siamo pronti"
- 10:00 Lautaro: "Calendario impegnativo fino alla sosta, ma abbiamo una rosa competitiva"
- 09:45 Marotta: "Inter eccellenza del calcio italiano. Napoli e Real per la continuità"
- 09:30 Handanovic e l'addio all'Inter: "Vi spiego perché mi sono fatto da parte dopo 14 anni"
- 09:15 TS - Inter, con Baccin un Head of football? Futuro Ausilio: l'ex diesse guarda la Premier
- 09:00 GdS - Inter, nessuna sorpresa nella lista UEFA: spicca Marello in lista A
- 08:50 Nazionale, Mancini: "Contento di avere Pio Esposito, è un titolare dell'Inter"
- 08:35 GdS - Lautaro all'Inter per sempre. Dimarco, messaggio alla società per il rinnovo
- 08:30 GdS - Ausilio-Inter, è finita: il dirigente si aspettava un triennale con robusto aumento
- 08:25 CdS - Baccin un profilo Made in Inter: chi è il successore di Ausilio
- 08:15 CdS - Ausilio-Inter, i motivi della separazione. Con Baccin un'altra figura dall'estero?
- 08:00 Dopo l'Inter il GP d'Italia: weekend intenso per Gilmour
- 00:00 Ausilio out e la verità di Lautaro: il mercato dopo il mercato
Mercoledì 02 set
- 23:56 Napoli, McTominay: "Intervento programmato da tempo. Su Allegri..."
- 23:46 Calhanoglu a SI: "C'è delusione per l'addio di Ausilio"
- 23:26 Ausilio a SI: "Inter? E' stata una bella storia, va bene così"
- 23:18 Fabregas: "Inter, Juve e Milan devono vincere sempre. La pressione si alza"
- 23:04 Cagliari, Pisacane: "Dalla gara con l'Inter anche indicazioni positive"
- 22:58 L'MVP della scorsa Serie A è Dimarco: "Sognavo l'Inter sin da bambino"
- 22:55 Lautaro: "Il Mondiale per me era una rivincita, avrei voluto giocare la finale"
- 22:50 Simonelli: "Campionato avvincente. Tre squadre possono giocarsi la vetta"