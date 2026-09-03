Andrea Stramaccioni mette i campioni d'Italia in carica un gradino sopra le altre parlando della corsa scudetto: "L'Inter è la squadra più completa, più solida, più profonda - ha spiegato Strama alla Gazzetta dello Sport -. Al netto della perdita di Dumfries ha completato la rosa con i tre inglesi e ha Esposito che cresce di partita in partita. II Napoli è sempre il Napoli, poi aggiungo Roma e Como tra le inseguitrici. Vedo 'lavoro in corso' per Juve e Milan: analizzerò meglio le loro potenzialità quando tutti i nuovi saranno in campo".

A proposito del big match tra Inter e Napoli di sabato prossimo, Stramaccioni ha ricordato l'ultimo precedente di San Siro: "Ricordo lo scorso anno a SanSiro, tutti davanot gli azzurri per spacciati e invece fecero una grandissima partita (finì 2-2, ndr). Sarà decisivo l'approccio: se l'Inter va avanti con un San Siro cosi caldo, diventa molto dura fermarla".