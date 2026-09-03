Edin Dzeko ha deciso di ritirarsi dalla nazionale bosniaca. E lo ha comunicato al mondo del calcio attraverso una lettera commossa pubblicata sui propri canali social: "A volte mi sono chiesto quando sarebbe arrivato questo momento, ma non avrei mai immaginato quanto mi sarei emozionato scrivendo queste parole - - l'incipit della missiva dell'ex attaccante dell'Inter -. Il 2 ottobre, contro la Svezia, giocherò la mia ultima partita con la nazionale. Niente nella mia carriera è mai stato paragonabile all'orgoglio che ho provato ogni singola volta che ho indossato quella maglia. Niente. Era il sogno della mia infanzia, un sogno che ho portato con me in ognuna delle 151 occasioni in cui ho avuto l'onore di rappresentare il mio paese su un campo da calcio. Sono sempre stato orgoglioso di farlo, proprio come la prima volta. Sono passati quasi vent'anni da quella partita contro la Turchia. Tante cose sono cambiate, e anch'io sono cambiato, ma il mio amore per questa maglia non è mai cambiato.

Ora - ha proseguito Dzeko - sento che è arrivato il momento di farmi da parte. Se sono arrivato a 40 anni con la nazionale, è perché ho dato davvero tutto me stesso. Ogni volta. Tutto. Giocare per il mio paese è stata l'esperienza più emozionante che il calcio mi abbia mai offerto. La qualificazione al nostro primo Mondiale nel 2014 rimane uno dei momenti più felici della mia vita da calciatore. Le emozioni provate la sera del gol contro il Galles, e poi a Zenica contro l'Italia a marzo, rimarranno per sempre nel mio cuore. Vedere la mia gente festeggiare per le strade delle nostre città è stato un altro incredibile regalo che il calcio mi ha fatto. Ci sarà tempo per ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno sostenuto durante questo meraviglioso percorso. Per ora - ha concluso -. spero solo che sarete lì quella sera contro la Svezia, così potremo condividere un'altra emozione...

Perché ognuno di questi momenti incredibili è stato qualcosa che abbiamo vissuto insieme. Ed è così che voglio vivere la mia ultima notte con la maglia del mio Paese: con tutti voi al mio fianco, indossando la maglia che amo fin da bambino e che amerò per il resto della mia vita".