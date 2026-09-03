Ieri, a margine del 'Gran Gala del Calcio AIC', dove l'Inter è stata incoronata come migliore società della scorsa Serie A, Beppe Marotta si è soffermato a parlare anche ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente è un'emozione molto forte, per noi questo evento rappresenta una tradizione degli ultimi anni perché siamo riusciti a essere un'eccellenza del calcio italiano - le parole del presidente nerazzurro -. E ci siamo riusciti con tanta umiltà e tanta cultura del lavoro, con un grande senso di appartenenza verso questi colori. Ci hanno premiato sia come squadra che come società, senza dimenticare i riconoscimenti dei singoli con la presenza massiccia dei nostri giocatori nell'undici titolare dello scorso campionato".

Tornando alla stretta attualità, ora ci sono due sfide molto complicate contro Napoli e Real Madrid.

"Sono partite molto affascinanti, anche se non determinanti per il risultato finale. Per noi significa affrontare delle squadre candidate alla vittoria e quindi significa cercare di trovare quella continuità che è l'espressione di un bel gioco, soprattutto la conferma del valore che noi rappresentiamo".