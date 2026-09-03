Il Corriere dello Sport parla della 'fine di un'era' commentando l'addio di Piero Ausilio all'Inter dopo 28 anni di militanza. Un addio a cui si è arrivati, secondo quanto raccontato dal quotidiano romano, perché il dirigente si aspettava un trattamento diverso da Oaktree rispetto al rinnovo contrattuale in scadenza nel 2027: la proposta annuale che gli è arrivata sul tavolo è stata vista come una mancanza di fiducia nei suoi confronti. Non avendo ricevuto altri segnali dalla proprietà, Ausilio si è detto disposto a finire la stagione, ma alla fine le parti hanno optato per la separazione consensuale. Al momento, scrive il CdS, Ausilio non ha un’altra sistemazione pronta, ma più avanti non è da escludere la soluzione Tottenham. E l'Inter? Ha promosso il suo braccio destro, Dario Baccin, poi più avanti si capirà se ci sarà l’inserimento anche di un’altra figura, magari proveniente dall’estero.