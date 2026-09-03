Cristian Brocchi, ex calciatore di Milan, Lazio, Inter e Fiorentina e oggi opinionista e commentatore per DAZN, ha analizzato per Sitiscommesse.com la sfida contro il Napoli, concentrandosi così sui nerazzurri: "L'Inter ha sempre fatto un po' di fatica a Cagliari, non ha avuto problemi solo nell'ultima partita. Cagliari è uno stadio comunque difficile; poi ci sono quelle squadre e quegli stadi che, per storia, mettono sempre un po' in difficoltà". Nonostante la fatica in Sardegna, il giudizio dell'ex centrocampista sulla forza della rosa nerazzurra resta netto: "Io ritengo che l'Inter sia la squadra più forte del campionato".

Un altro tema riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto e senza ancora una proposta di rinnovo sul tavolo, nonostante un avvio da titolare inamovibile con due gol nelle prime due giornate "Io penso che l'Inter sappia benissimo che potrebbe essere questo l'ultimo anno Calhanoglu. La proposta di rinnovo, se non è ancora arrivata, è perché tra società e giocatore si hanno già le idee abbastanza chiare su quello che sarà il futuro. Quindi o in un caso o nell'altro, non ci saranno problemi tra le parti", ha osservato l'ex centrocampista.

Brocchi si sofferma anche sul rapporto, spesso enfatizzato dai media, tra un'eventuale sconfitta in campionato e il rendimento in Champions League: "Per me c'è una differenza tra campionato e Champions League: se perdi in campionato, non influisce sulla Champions League; se perdi in Champions League, un po' di influenza sul campionato ci può essere", ha concluso.