Il campionato è ricominciato. Stessa passione, stesso obiettivo. Vincere. Meglio se con il bel gioco, rispettando le regole. Ora il pallone cambia campo, si trasferisce su quello dorato del Premio Gentleman Fair Play pronto a eleggere la sua Top Five per assegnare il Gentleman Seria A 2025/26, basato da sempre sui valori imprescindibili dello sport: la lealtà, la sportività e la correttezza. Un riconoscimento, nato nel 1996 da un’idea di Gianfranco Fasan e arrivato oggi alla sua 31esima edizione, che sarà poi consegnato al giocatore più votato nella serata di Gala che si terrà Mercoledi 07 ottobre come da tradizione presso la Scuola Militare Teuliè a Milano.

A guidare la serata ci sarà Massimo Caputi, accompagnato nuovamente in questa ricca edizione da Laura Barriales e Giorgia Rossi. AI loro fianco giocatori non solo di Serie A, campioni di Fair play, dirigenti, uomini e donne di sport, non per forza legate al mondo del calcio ma che si sono distinte con un gesto, una parola per un avversario in campo o fuori.

Come in ogni sua edizione verrà assegnato il Premio Gentleman Gianluca Vialli, il Premio Gentleman “Piermario Morosini” organizzato con il sostegno della Lega B, collaborazione che proseguirà anche per eleggere successivamente anche lo Speciale Allenatore Gentleman dedicato a “Gigi Simoni”. Un nome scelto tra i “Mr.” di A e B e votato da tutti gli Allenatori del campionato cadetto che si sta per concludere. La Lega C segnalerà un episodio degno di essere applaudito anche a Milano davanti a una platea di circa 500 persone.

I nostri Giocatori da votare dal 03 settembre fino a 20 settembre sul nostro sito premiogentleman.it sono:

Atalanta: Marco Carnesecchi

Bologna: Riccardo Orsolini

Cagliari: Marco Palestra

Como: Nico Paz

Cremonese: Jamie Vardy

Fiorentina: David De Gea

Genoa: Tommaso Baldanzi

Inter: Federico Dimarco

Juventus: Manuel Locatelli

Lazio: Edoardo Motta

Milan: Luka Modric

Napoli: Rasmus Højlund

Parma: Mateo Pellegrino

Roma: Donyell Malen

Torino: Giovanni Simeone