Hakan Calhanoglu è stato inserito nei migliori centrocampisti della scorsa stagione di Serie A con Modric e McTominay. Sul palco del Gran Galà ha parlato degli obiettivi personali e collettivi. Successivamente è stato intercettato da Sportitalia e non poteva mancare un riferimento all'addio di Piero Ausilio, la notizia di giornata: "Lo porto stretto nel cuore, è grazie a lui se sono all'Inter. C'è delusione per il suo addio".

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 23:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione