Hakan Calhanoglu è stato inserito nei migliori centrocampisti della scorsa stagione di Serie A con Modric e McTominay. Sul palco del Gran Galà ha parlato degli obiettivi personali e collettivi. Successivamente è stato intercettato da Sportitalia e non poteva mancare un riferimento all'addio di Piero Ausilio, la notizia di giornata: "Lo porto stretto nel cuore, è grazie a lui se sono all'Inter. C'è delusione per il suo addio".