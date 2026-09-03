Fabio Capello non ha dubbi sulla principale favorita per la prossima Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore ha indicato il Real Madrid come squadra da battere, soffermandosi anche sulle possibilità dell’Inter e del Como. "La Champions la vince il Real Madrid. Ho visto le prime partite e i tre tenori stanno andando d'accordo", ha spiegato Capello.

L’ex tecnico ha evidenziato soprattutto la crescita di Jude Bellingham e il nuovo equilibrio offensivo della squadra spagnola. "Bellingham è tornato quello di due o tre anni fa e ha avuto la forza di sgridare Vinicius e Mbappé. Anche loro devono aiutare a difendere". Capello considera comunque l’Inter una squadra in grado di fare strada nella competizione. "Può arrivare in fondo, anche se vedo Barcellona, Real Madrid, PSG, Bayern e Arsenal con qualcosa in più sotto l'aspetto puramente tecnico. L'Inter deve giocare con più attenzione rispetto all'anno scorso. Il potenziale per arrivare nei quarti c'è".

Parole positive anche per il Como di Cesc Fabregas, che secondo Capello può rappresentare una sorpresa: "Fabregas ha scelto giocatori adatti al suo stile, tecnici e capaci di giocare in verticale. Dovranno concedere poco in difesa, ma faranno sicuramente bene".