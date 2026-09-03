Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Come riportato dall'Ansa, il Tribunale federale nazionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal direttore di gara palermitano, dichiarando illegittima la delibera dell’AIA del 1° luglio con cui era stata disposta la sua dismissione.

Il 40enne siciliano era stato escluso dagli organici per il superamento dei “limiti di permanenza nel ruolo”. In attesa della decisione del TFN, Abisso aveva ottenuto la sospensione del provvedimento, partecipando così al raduno precampionato degli arbitri della CAN in vista della nuova stagione. Con l’accoglimento del ricorso, il direttore di gara torna ufficialmente a disposizione.

Sezione: News / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 16:40
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.