Intervistato da Sportmediaset, Luciano Spalletti, tecnico della Juve, ha detto la sua sulla corsa scudetto che, a suo avviso, vede una favorita netta sopra le altre: "Non voglio fare lo scaricabarile o mettere più attenzione su di noi. L'Inter è una squadra forte e lo ha dimostrato - la premessa di Lucio -. È nelle condizioni di poter rivincere dopo un mercato corretto per rinforzarsi. Le altre sono arrivate di rincorsa, mentre loro erano lì a guardare dopo aver avuto margine per concludere prima il mercato. Noi ci siamo dovuti inserire in alcuni contesti di opportunità, portando a casa nove calciatori nuovi, nonostante le limitazioni. Per il livello di calcio che hanno giocato e i campionato da dove provengono, per i nostri nuovi acquisti può diventare facile l'inserimento. Possono darci competizione e qualità".

Parlando dei calciatori più forti di questa Serie A, Spaletti ne cita cinque su tutti, non mancando di inserire un nome a sorpresa: "Malen è un calciatore che ha destato curiosità in tanti. Oltre ai gol fatti, attacca 30 volte lo spazio con forza e frequenza di passo, è un calciatore forte. Poi ce ne sono altri fortissimi. Noi abbiamo Yildiz che secondo me è il più forte. Lautaro era un ragazzino quando allenavo l'Inter, ma già faceva vedere tutte le sue qualità. Quando decisi di schierarlo titolare, ebbe un piccolo infortunio. Al Napoli ho allenato Di Lorenzo, è uno dei più forti che ci sono. Nico Paz ci ha fatto vedere le sue qualità... Ce ne sono tanti di calciatori forti".