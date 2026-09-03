Domani si chiuderà il bando della Lega Serie A per cedere una quota di minoranza dei diritti internazionali del campionato a fondi di investimento. Si tratta di un accordo di 15 anni del valore di 250 milioni di euro complessivi che migliorerebbero le casse delle società italiane e farebbero crescere il valore di questi diritti stessi considerando tutto il contesto commerciale internazionale in cui risiedono. Ad oggi, sostiene La Repubblica, c'è il rischio di un conflitto di interessi perché nella short-list figura anche Oaktree, fondo proprietario dell'Inter. E tra i club c'è chi ha sottolineato non sia opportuno.

La Lega si aspetta che a presentare un'offerta siano 3-4 soggetti: tutti fondi internazionali, tra cui appunto Oaktree, Bain e Carlyle con Nextalia. Advisor di questo procedimento è JP Morgan, che ha gestito l’operazione di privatizzazione del Mondiale del- la Fifa poi annullata dopo le proteste globali. A valutare le proposte saranno i club stessi, ma non è detto che si arrivi a una fumata bianca.