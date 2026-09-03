Domani si chiuderà il bando della Lega Serie A per cedere una quota di minoranza dei diritti internazionali del campionato a fondi di investimento. Si tratta di un accordo di 15 anni del valore di 250 milioni di euro complessivi che migliorerebbero le casse delle società italiane e farebbero crescere il valore di questi diritti stessi considerando tutto il contesto commerciale internazionale in cui risiedono. Ad oggi, sostiene La Repubblica, c'è il rischio di un conflitto di interessi perché nella short-list figura anche Oaktree, fondo proprietario dell'Inter. E tra i club c'è chi ha sottolineato non sia opportuno.

La Lega si aspetta che a presentare un'offerta siano 3-4 soggetti: tutti fondi internazionali, tra cui appunto Oaktree, Bain e Carlyle con Nextalia. Advisor di questo procedimento è JP Morgan, che ha gestito l’operazione di privatizzazione del Mondiale del- la Fifa poi annullata dopo le proteste globali. A valutare le proposte saranno i club stessi, ma non è detto che si arrivi a una fumata bianca.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 10:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.