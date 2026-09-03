Qualcuno lo fermi, perché in questo momento Yann Bisseck è un treno in corsa. Prima il rinnovo fino al 2031, poi il gol al Monza alla prima di campionato, quindi il salvataggio sulla linea a Cagliari e adesso... una sistemata alle treccina dalla parrucchiera di fiducia arrivata direttamente da Stoccarda. Con tanto di reportage della suddetta sui propri canali social, dall'aeroporto di partenza fino all'appartamento di Bisteccone che la lascia lavorare, ciocca dopo ciocca, mentre gioca alla Playstation seduto sul divano. Sembra il metaverso, in realtà è semplicemente Yann Aurel Bisseck...

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 12:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.