L'ex difensore Gianluca Zambrotta, ospite del Gran Galà del Calcio, ha parlato dei due big match di giornata, concentrandosi soprattutto su Juve-Milan: "È già una bella partita, dopo due gare giocate da Juve e Milan non di cartello. Arriva una gara tosta e seria per entrambe le squadre. Si vedrà lì chi sta meglio in quest'inizio di campionato. Juve-Milan è sempre una bella sfida, è una partita che ricordo con piacere da ambedue le parti”. Assenza di McTominay in Inter-Napoli? “Sarà un'assenza importante, ma il Napoli ha una rosa competitiva anche senza di lui”, le parole riprese da TuttoNapoli.

Sezione: News / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 22:26 / Fonte: TuttoNapoli
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione