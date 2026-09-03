L'ex difensore Gianluca Zambrotta, ospite del Gran Galà del Calcio, ha parlato dei due big match di giornata, concentrandosi soprattutto su Juve-Milan: "È già una bella partita, dopo due gare giocate da Juve e Milan non di cartello. Arriva una gara tosta e seria per entrambe le squadre. Si vedrà lì chi sta meglio in quest'inizio di campionato. Juve-Milan è sempre una bella sfida, è una partita che ricordo con piacere da ambedue le parti”. Assenza di McTominay in Inter-Napoli? “Sarà un'assenza importante, ma il Napoli ha una rosa competitiva anche senza di lui”, le parole riprese da TuttoNapoli.