L'allenatore Moreno Longo, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha commentato il premio di miglior allenatore assegnato ieri sera a Cesc Fabregas durante il Gran Galà del Calcio.

"Sono onesto, lo avrei dato a Chivu perché chi vince come lui, alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte, e non era scontato, va premiato - le sue parole -. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas li avrei messo allo stesso livello. Gasperini ha replicato quello che ha fatto a Bergamo, e non era facile così velocemente. Ha fatto una cosa straordinaria. Era ancora più difficile che per Fabregas e il Como. Roma è una piazza particolare, a lprimo anno ricolloca la squadra al terzo posto".