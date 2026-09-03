La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle partite di Serie A dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. Ufficializzata la data anche del derby di Milano: Milan-Inter si giocherà sabato 31 ottobre alle ore 20.45. Ecco la programmazione:

6a Giornata

10 ottobre ore 15: Genoa – Fiorentina (DAZN) 

10 ottobre ore 18: Inter – Parma (DAZN) 

10 ottobre ore 20.45: Napoli – Frosinone (DAZN e Sky)

11 ottobre ore 12.30: Como – Roma (DAZN) 

11 ottobre ore 15: Lazio – Monza (DAZN) 

11 ottobre ore 15: Lecce – Bologna (DAZN) 

11 ottobre ore 18.00: Sassuolo – Milan (DAZN e Sky)

11 ottobre ore 20.45: Cagliari – Juventus (DAZN)

12 ottobre ore 18.30: Atalanta – Venezia (DAZN) 

12 ottobre ore 20.45: Torino – Udinese (DAZN e Sky) 

7a GIORNATA

16 ottobre ore 18.30: Frosinone – Sassuolo (DAZN) 

16 ottobre ore 20.45: Monza – Cagliari (DAZN) 

17 ottobre ore 15.00: Venezia – Napoli (DAZN) 

17 ottobre ore 18: Bologna – Inter (DAZN) 

17 ottobre ore 20.45: Roma – Genoa (DAZN e Sky) 

18 ottobre ore 12.30: Udinese – Lecce (DAZN) 

18 ottobre ore 15: Fiorentina – Como (DAZN) 

18 ottobre ore 18.00: Milan – Atalanta (DAZN e Sky)

18 ottobre ore 20.45: Juventus – Lazio (DAZN) 

19 ottobre ore 20.45: Parma – Torino (DAZN e Sky)

8a GIORNATA

23 ottobre ore 20.45: Cagliari – Bologna (DAZN e Sky)

24 ottobre ore 15: Como – Sassuolo (DAZN) 

24 ottobre ore 15: Torino – Monza (DAZN) 

24 ottobre ore 18: Napoli – Roma (DAZN) 

24 ottobre ore 20.45: Lazio – Parma (DAZN e Sky) 

25 ottobre ore 12.30: Inter – Fiorentina (DAZN) 

25 ottobre ore 15: Atalanta – Frosinone (DAZN) 

25 ottobre ore 15: Genoa – Venezia (DAZN) 

25 ottobre ore 18: Lecce – Juventus (DAZN e Sky) 

25 ottobre ore 20.45: Udinese – Milan (DAZN) 

9a GIORNATA

27 ottobre ore 18.30: Sassuolo – Lazio (DAZN) 

27 ottobre ore 20.45: Roma – Cagliari (DAZN) 

27 ottobre ore 20.45: Torino – Como (DAZN e Sky) 

28 ottobre ore 18.30: Milan – Bologna (DAZN) 

28 ottobre ore 18.30: Parma – Udinese (DAZN) 

28 ottobre ore 18.30: Venezia – Inter (DAZN e Sky) 

28 ottobre ore 20.45: Genoa – Juventus (DAZN) 

28 ottobre ore 20.45: Monza – Napoli (DAZN e Sky)

29 ottobre ore 18.30: Frosinone – Lecce (DAZN) 

29 ottobre ore 20.45: Fiorentina – Atalanta (DAZN)

10a GIORNATA

31 ottobre ore 15: Bologna – Monza (DAZN) 

31 ottobre ore 18: Udinese – Roma (DAZN) 

31 ottobre ore 20.45: Milan – Inter (DAZN e Sky)

1 novembre ore 12.30: Como – Venezia (DAZN) 

1 novembre ore 15: Frosinone – Torino (DAZN) 

1 novembre ore 15: Lazio – Cagliari (DAZN) 

1 novembre ore 18: Lecce – Genoa (DAZN e Sky) 

1 novembre ore 20.45: Juventus – Napoli (DAZN)

2 novembre ore 18.30: Sassuolo – Fiorentina (DAZN e Sky) 

2 novembre ore 20.45: Atalanta – Parma (DAZN)

11a GIORNATA

6 novembre ore 20.45: Torino – Lecce (DAZN e Sky)

7 novembre ore 15: Cagliari – Frosinone (DAZN) 

7 novembre ore 15: Venezia – Udinese (DAZN) 

7 novembre ore 18: Parma – Bologna (DAZN) 

7 novembre ore 20.45: Roma – Sassuolo (DAZN e Sky)

8 novembre ore 12.30: Napoli – Lazio (DAZN) 

8 novembre ore 15: Genoa – Milan (DAZN) 

8 novembre ore 15: Monza – Atalanta (DAZN) 

8 novembre ore 18: Inter – Como (DAZN e Sky) 

8 novembre ore 20.45: Fiorentina – Juventus (DAZN)

12a GIORNATA

21 novembre ore 15: Como – Cagliari (DAZN) 

21 novembre ore 15: Lazio – Lecce (DAZN) 

21 novembre ore 18: Parma – Roma (DAZN) 

21 novembre ore 20.45: Napoli – Torino (DAZN e Sky)

22 novembre ore 12.30: Sassuolo – Genoa (DAZN) 

22 novembre 0re 15: Milan – Frosinone (DAZN) 

22 novembre ore 18: Bologna – Udinese (DAZN e Sky)

22 novembre ore 20.45: Atalanta – Inter (DAZN)

23 novembre ore 18.30: Monza – Fiorentina (DAZN)

23 novembre ore 20.45: Juventus – Venezia (DAZN e Sky)

Sezione: Focus / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 14:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.