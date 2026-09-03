Alessandro Antonello, ex amministratore delegato dell’Inter, ha da poco chiuso la sua avventura con l’Olympique Marsiglia. Presente al Gran Galà del calcio, il navigato dirigente, in esclusiva per FcInterNews, si è espresso su svariati argomenti, tra passato, presente e futuro.

Direttore, come vanno vita e carriera lavorativa?

“Tutto bene, siamo in una fase di ricerca di un nuovo progetto, però assolutamente tutto positivo dal punto di vista personale, grazie”.

Che effetto le fa ritornare qui a Milano dove sicuramente conserva dei gran bei ricordi?

“È stata casa mia per 10 anni, seguo sempre la mia squadra del cuore, che come ben lei sa è l’Inter, sono contento che ci sia stata una grande stagione, con grandi risultati e il progetto che sta continuando, quindi sono molto felice per loro”.

L’Inter resta la favorita anche quest’anno?

“Sì, direi che in estate hanno fatto un mercato assolutamente all’altezza della società, delle ambizioni. Ci si devono aspettare risultati positivi e io sarò il primo tifoso, pronto a seguire i ragazzi”.

Cosa pensa dell’addio di Piero Ausilio all’Inter dopo 28 anni all’Inter? Immagino sia stato anche bello per lei lavorare con lui.

“Assolutamente sì, abbiamo condiviso 10 anni insieme, non semplici, ma di grande successo e di grandi risultati. Alla fine fa parte del percorso della vita, ci sono nuovi progetti, nuove sfide, sono sicuro che Piero sarà in grado di affrontare questo nuovo percorso e questa nuova fase della sua vita professionale”.