Arrivato all'Avellino dall'Inter lo scorso 17 agosto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, Thomas Berenbruch oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi presso lo store biancoverde in via Cannaviello: "Per me è bellissimo essere qua, sono arrivato in una squadra fortissima - le parole riportate da Tuttoavellino.it -. C'è una grande concorrenza e una grande voglia di lavorare con la spinta dei tifosi. Sarà la prima esperienza in stadi importanti di Serie B. Qui ad Avellino c'è un entusiasmo bellissimo. La rosa è ampia, il mister ha tante soluzioni, sta a noi farci notare. Sono un centrocampista dinamico, più offensivo, mi piace giocare negli ultimi metri davanti alla porta, fare assist e qualche gol. Sono più mezzala destra, che sinistra, un centrocampista completo".