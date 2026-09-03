Arrivato all'Avellino dall'Inter lo scorso 17 agosto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, Thomas Berenbruch oggi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi presso lo store biancoverde in via Cannaviello: "Per me è bellissimo essere qua, sono arrivato in una squadra fortissima - le parole riportate da Tuttoavellino.it -. C'è una grande concorrenza e una grande voglia di lavorare con la spinta dei tifosi. Sarà la prima esperienza in stadi importanti di Serie B. Qui ad Avellino c'è un entusiasmo bellissimo. La rosa è ampia, il mister ha tante soluzioni, sta a noi farci notare. Sono un centrocampista dinamico, più offensivo, mi piace giocare negli ultimi metri davanti alla porta, fare assist e qualche gol. Sono più mezzala destra, che sinistra, un centrocampista completo".

Sezione: News / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 12:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.