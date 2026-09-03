Tra aneddoti del passato, presente e un occhio... al Napoli. Massimo Moratti, ex presidentissimo dell'Inter e oggi semplicemente un nobile appassionato dei colori nerazzurri, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino ha affrontato diversi argomenti, a partire dal rapporto con Aurelio De Laurentiis, ancora fortemente in sella al suo club: "Lui ha trasformato la passione in business, io non ne sono mai stato capace, ero un debole, non avrei mai potuto concludere una sessione di mercato senza acquistare un grande giocatore. Ma forse è lui quello che ha capito come funziona il mondo del calcio...". Poi torna sul passaggio di Walter Mazzarri dal Napoli all'Inter nell'estate 2013: "Nessuno sgarbo, lui se n'era stufato, non lo voleva più e aveva capito che il suo ciclo era terminato. Non gli avrei mai fatto un torto. De Laurentiis prese Benitez e fece un gran colpo, poi quando mi offrirono l'opportunità di acquistare Marek Hamsik mi tirai indietro, avrei dovuto farlo quando era al Brescia. Aurelio merita rispetto".
Retroscena su retroscena
Eppure poteva esserci proprio Moratti alla guida del Napoli al suo posto: "Vero. Quando il club fallì e andò in C, un presidente mi svegliò all'alba per dirmi che era la mia grande occasione per investire al Sud, per rilanciare un club storico. Rifiutai senza esitazioni: conosco la città, la sua gente, la tifoseria e non meritavano un presidente che non potesse dedicare al club tutto il proprio tempo. Io avevo già l'Inter e non potevo distrarmi con altro". Eppure Moratti uno Scudetto al Sud l'ha vinto: "Sì, quello al Cagliari. Papà non voleva che la Juventus comprasse Gigi Riva, allora noi che in Sardegna avevamo il cuore acquistammo di nascosto il club e Riva rimase. Non fu uno sgarbo ad Agnelli. Lui, da gran signore, lo ha certamente capito ma non ne ha mai parlato con nessuno. Dopo tutto non era tipo di tante parole".
Allegri vs. Chivu
Si torna all'attualità, che è Inter-Napoli di sabato prossimo. Sarà anche Allegri contro Chivu: "Allegri ha tanta esperienza, è un allenatore maturo e conosce i segreti di questo ambiente complicato. Guida una delle squadre più forti della Serie A e sa come si fa a vincere. Chivu mi ha sorpreso per la normalità con cui affronta ogni situazione che sulla carta non è normale, sa tenere il gruppo e sa farsi voler bene. Anche Mourinho gli voleva bene per la sua leadership, un allenatore in campo. Dopo la frattura alla testa nella partita con il Chievo temevo per la sua salute. Ma lui reagì come una roccia: aveva un buco in testa ma mostrò subito un gran coraggio. Non era trascorso neanche un mese ed era già in campo. Ma ricordo che mi confidò che ogni volta che colpiva di testa, per due o tre secondi vedeva solo buio davanti ai suoi occhi".
Non decisiva
Al di là degli allenatori, Inter e Napoli oggi rappresentano il meglio in Italia: "Quando le partite arrivano così presto, con questo caldo, il rischio è che trionfi la paura di sbagliare. A volte per la stanchezza si preferisce la giocata elementare rispetto a quella spettacolare. Spero che sia una gara divertente, non vorrei che non lo fosse per questa ragione. Sicuramente non sarà decisiva, anche se nessuno vuole perdere una partita di cartello. Dopo tutto da due anni in Serie A è duello Inter-Napoli per lo Scudetto".
Paz...zo di Nico
Domanda immancabile quasi risponde Moratti: oggi per chi farebbe follie? "Mi sono sempre piaciuti i giocatori della premier League, quindi il mercato dell'Inter è andato bene. Io comunque uno come Nico Paz non me lo sarei fatto scappare".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:00 videoL'INTER premiata, CHIVU no: la GRANDE INGIUSTIZIA del GRAN GALÀ
- 11:48 Spalletti: "Inter forte, è nelle condizioni di rivincere. Lautaro? Già da ragazzino si vedevano le sue qualità"
- 11:35 Højlund: "Inter top, Lautaro è speciale. Sabato a San Siro per vincere"
- 11:23 Dzeko annuncia il ritiro dalla Nazionale bosniaca: "Zenica resterà nel mio cuore"
- 11:08 Corsera - Serie A, da esubero a risorsa: quanti casi! E all'Inter...
- 10:55 La Repubblica - Diritti TV internazionali, anche Oaktree in gara
- 10:42 Il rapporto con DeLa, i retroscena, il sogno Nico Paz: parola a Moratti
- 10:28 TS - Inter, lista Champions con due buchi: acquisto rinviato a gennaio?
- 10:14 Dimarco: "Io, leader dell'Inter grazie al lavoro. Napoli e Real? Siamo pronti"
- 10:00 Lautaro: "Calendario impegnativo fino alla sosta, ma abbiamo una rosa competitiva"
- 09:45 Marotta: "Inter eccellenza del calcio italiano. Napoli e Real per la continuità"
- 09:30 Handanovic e l'addio all'Inter: "Vi spiego perché mi sono fatto da parte dopo 14 anni"
- 09:15 TS - Inter, con Baccin un Head of football? Futuro Ausilio: l'ex diesse guarda la Premier
- 09:00 GdS - Inter, nessuna sorpresa nella lista UEFA: spicca Marello in lista A
- 08:50 Nazionale, Mancini: "Contento di avere Pio Esposito, è un titolare dell'Inter"
- 08:35 GdS - Lautaro all'Inter per sempre. Dimarco, messaggio alla società per il rinnovo
- 08:30 GdS - Ausilio-Inter, è finita: il dirigente si aspettava un triennale con robusto aumento
- 08:25 CdS - Baccin un profilo Made in Inter: chi è il successore di Ausilio
- 08:15 CdS - Ausilio-Inter, i motivi della separazione. Con Baccin un'altra figura dall'estero?
- 08:00 Dopo l'Inter il GP d'Italia: weekend intenso per Gilmour
- 00:00 Ausilio out e la verità di Lautaro: il mercato dopo il mercato
- 23:56 Napoli, McTominay: "Intervento programmato da tempo. Su Allegri..."
- 23:46 Calhanoglu a SI: "C'è delusione per l'addio di Ausilio"
- 23:26 Ausilio a SI: "Inter? E' stata una bella storia, va bene così"
- 23:18 Fabregas: "Inter, Juve e Milan devono vincere sempre. La pressione si alza"
- 23:04 Cagliari, Pisacane: "Dalla gara con l'Inter anche indicazioni positive"
- 22:58 L'MVP della scorsa Serie A è Dimarco: "Sognavo l'Inter sin da bambino"
- 22:55 Lautaro: "Il Mondiale per me era una rivincita, avrei voluto giocare la finale"
- 22:50 Simonelli: "Campionato avvincente. Tre squadre possono giocarsi la vetta"
- 22:44 Calhanoglu: "Il segreto è lavorare in silenzio. Sugli obiettivi stagionali..."
- 22:37 Bastoni: "Le critiche per la simulazione? Chiellini mi ha aiutato a superare quel momento"
- 22:32 Dimarco e Akanji: "Stagione incredibile, ora proviamo a far meglio in Champions"
- 22:22 Orsato e il nuovo corso arbitrale: "Non abbiamo fatto proclami, stiamo cercando di amalgamarci"
- 22:10 Serie A 2025-26, Fabregas miglior allenatore: battuti Chivu e Gasperini
- 22:05 Marotta: "Champions un sogno, speriamo sia l'annata giusta. Su Ausilio..."
- 21:55 Udinese-Venezia 2-1, i bianconeri avanzano agli ottavi di Coppa Italia
- 21:40 Chelsea, Palestra: "Mi piace tutto del club. Io titolare? In queste squadre..."
- 21:26 Inter Women, che impresa! Battuto il Wolfsburg ai rigori, la Champions League è realtà
- 21:08 Lautaro: "Voci sul Barcellona vere, ma ho scelto di restare all'Inter"
- 21:03 videoMalagò: "L'Inter è una squadra fortissima, ma le altre..."
- 20:54 Dimarco: "Rinnovo, non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che..."
- 20:44 Como, Fabregas: "Scudetto? Magari tra 5 gare si parlerà di fallimento"
- 20:30 Manna: "Il Napoli non ha fatto un mercato scoppiettante come le altre, ma..."
- 20:16 videoCapello: "Inter e Roma le squadre più in forma. Ci sarà da divertirsi"
- 20:10 Marotta a Sky: "Ausilio, rapporto ottimo con me e con la proprietà. Normale che..."
- 20:03 videoMarotta: "Addio di Ausilio, non è una giornata difficile. Baccin non lo farà rimpiangere"
- 19:52 videoAltobelli: "Dispiace per Ausilio. Lautaro il migliore al mondo attualmente"
- 19:43 Verso Picerno-Inter U23: lucani eliminati dal Bari in Coppa Italia Serie C
- 19:34 Inter, ufficializzata la lista per la League Phase della Champions 26-27
- 19:28 Domani Cagliari-Verona di Coppa Italia: prima convocazione per Massolin
- 19:14 Roma, D'Amico: "Il gap dall'Inter? Non ci poniamo questo come obiettivo"
- 19:04 Zhang saluta Ausilio sui social: "Il meglio del meglio"
- 19:00 liveAUSILIO-INTER, è FINITA dopo 28 ANNI! I RETROSCENA dell'ADDIO, BACCIN promosso
- 18:48 Lo Monaco: "L'Inter può perdere tanto senza Ausilio"
- 18:34 Braglia: "Inter a Cagliari troppo approssimativa. Contento per Martinez"
- 18:19 Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori: ora la Juve
- 18:06 WCL, le formazioni ufficiali di Inter-Wolfsburg: c'è Bartoli dal 1'
- 17:51 Joao Mario lascia il Besiktas: risolto il contratto del portoghese
- 17:38 La lettera d'addio di Ausilio: "Un pezzo della mia anima si separa da ciò che ho amato di più"
- 17:37 UFFICIALE - Inter-Ausilio, le strade si separano. Baccin nuovo Chief Sport Officer
- 17:22 La Uefa lancia il Debut Patch in Champions League: diventerà oggetto da collezione
- 17:08 Real Madrid-Inter, Mourinho martedì sarà senza 10 giocatori
- 16:54 Verso Inter-Napoli: ecco quando parla Chivu in conferenza
- 16:39 Ausilio in sede: in questi minuti la firma sulla risoluzione anticipata
- 16:25 Sky - Napoli, in tre per sostituire McTominay. A sinistra sale Spinazzola
- 16:10 Sky - Ausilio via subito dall'Inter, domani il saluto alla squadra
- 15:56 Shakhtar, Pyatov lancia Riznyk: "Pronto per i massimi campionati europei"
- 15:42 Fontanarosa via da Avellino, il DS Aiello: "Ha chiesto lui di partire"
- 15:28 Inter-Napoli, c'è l'arbitro del big match: designato Simone Sozza
- 15:14 Betsson rinnova la welcome offer dedicata all’Inter