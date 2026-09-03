La stagione del Napoli va vissuta alla giornata, secondo Rasmus Højlund, che glissa quando gli viene chiesto se la sua squadra sia candidata seria allo scudetto: "Non lo so, penso che siamo importante migliorarsi ogni giorno. Poi vediamo - le parole dell'attaccante danese alla Gazzetta dello Sport -. Penso che la favorita sia l'Inter, poi ci sono tante squadre che sembrano molto forti quest'anno, come la Roma di Gasperini. Noi, a febbraio-marzo, vogliamo essere ancora in corsa in Champions e Coppa Italia e tra le posizioni di testa in Serie A".
Sabato sera, gli azzurri incroceranno la loro strada con i campioni d'Italia: "E' una partita scudetto, vedendo le ultime stagioni. L'Inter è la grande rivale degli ultimi anni, è una partita importante per i tifosi. E' una sfida a distanza tra noi. L'Inter è molto forte, ha giocato due finali di Champions negli ultimi 5 anni. Ma andremo lì con coraggio, per cercare di vincere".
Infine, l'ex giocatore di Atalanta e Manchester United ha lodato il collega Lautaro Martinez: "E' un giocatore speciale, non accusa mai il minimo calo. Lui e Thuram si migliorano a vicenda, hanno un grande feeling".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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