L'Inter ha fatto incetta di premi al 'Gran Galà del Calcio', l'evento andato in scena ieri al Teatro alla Scala di Milano per celebrare chi si è distinto nella scorsa Serie A. Tra questi anche Manuel Akanji, inserito nella top 11 assieme ai compagni di squadra Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni: "E' stata una serata speciale a Milano. Sono ogoglioso di essere stato inserito nella Squadra dell'Anno della Serie A e di aver potuto festeggiare la vittoria dell'Inter come club dell'anno", ha scritto il difensore svizzero su Instagram.