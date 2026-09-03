Incoronato anche dai colleghi come MVP della scorsa Serie A, nella serata del 'Gran Galà del Calcio', andata in scena ieri al Teatro alla Scala di Milano, Federico Dimarco si è espresso così ai microfoni di Inter TV: "Sono felicissimo, soprattutto per la stagione scorsa perché è stata una stagione incredibile - ha detto Dimash -. Abbiamo vinto due trofei importanti, come il campionato e la Coppa Italia, e il fatto di essere diventato leader è frutto del lavoro che ho fatto in tutti questi anni. Ho cercato sempre di mantenere un equilibrio, il che non è mai facile. Però il lavoro paga, come si dice sempre".

Adesso due partite molto affascinanti contro il Napoli e il Real Madrid. Siete pronti?

"Assolutamente, siamo pronti. Non vediamo l'ora".