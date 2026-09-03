Incoronato anche dai colleghi come MVP della scorsa Serie A, nella serata del 'Gran Galà del Calcio', andata in scena ieri al Teatro alla Scala di Milano, Federico Dimarco si è espresso così ai microfoni di Inter TV: "Sono felicissimo, soprattutto per la stagione scorsa perché è stata una stagione incredibile - ha detto Dimash -. Abbiamo vinto due trofei importanti, come il campionato e la Coppa Italia, e il fatto di essere diventato leader è frutto del lavoro che ho fatto in tutti questi anni. Ho cercato sempre di mantenere un equilibrio, il che non è mai facile. Però il lavoro paga, come si dice sempre". 

Adesso due partite molto affascinanti contro il Napoli e il Real Madrid. Siete pronti?
"Assolutamente, siamo pronti. Non vediamo l'ora". 

Sezione: Focus / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 10:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.