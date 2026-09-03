Alberto Aquilani si è detto contento dell'atteggiamento mostrato da Simone Cinquegrano, terzino classe 2002 che quest'estate è tornato al Sassuolo dopo l'esperienza in Serie C con la maglia dell'Inter Under 23. "E' stato bravo sin dal primo giorno, mi ha fatto vedere la voglia di mettermi in difficoltà per sceglierlo - ha spiegato il tecnico neroverde commentando la sua prestazione in Coppa Italia contro il Frosinone -. Ha fatto bene ma non basta: deve continuare perché da parte nostra c'è tutta la fiducia. Sono contento della sua prova, deve avere la testa bassa e continuare così". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 16:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.