Alberto Aquilani si è detto contento dell'atteggiamento mostrato da Simone Cinquegrano, terzino classe 2002 che quest'estate è tornato al Sassuolo dopo l'esperienza in Serie C con la maglia dell'Inter Under 23. "E' stato bravo sin dal primo giorno, mi ha fatto vedere la voglia di mettermi in difficoltà per sceglierlo - ha spiegato il tecnico neroverde commentando la sua prestazione in Coppa Italia contro il Frosinone -. Ha fatto bene ma non basta: deve continuare perché da parte nostra c'è tutta la fiducia. Sono contento della sua prova, deve avere la testa bassa e continuare così".