La Premier League è lontana anni luce, ma la Serie A non è rimasta ferma guardando gli spiccioli nel portafoglio. Nel complesso, i 20 club del massimo campionato italiano hanno speso sul mercato 1,12 miliardi di euro, anche se come evidenzia il Corriere della Sera la trama generale del torneo rimane la stessa: l'Inter è la squadra da battere. L’inserimento dei tre inglesi Curtis Jones, Djed Spence e John Stones ha aggiunto quantità e qualità a una rosa già formidabile, che adesso ha tutto per correre su più fronti, puntando al bis in Italia e lasciando il segno in Champions. E proprio la grande coppa, al via la prossima settimana, sarà una delle variabili chiave nella corsa Scudetto.

Intanto, per cercare di colmare il gap con i campioni d'Italia le rivali hanno messo a segno diverse operazioni, anche molto onerose. Da Gonçalo Ramos a Rodrigo Mora, da Nick Woltemade a Moise Kean, nessuna è rimasta a guardare. Milan e Juventus sono quelle che hanno speso di più, rispettivamente 165 e 164 milioni di euro, ma il dato che fa più riflettere è il saldo entrate-uscite: bianconeri a -137, Fiorentina a -122, Roma a -103 e rossoneri a -78.