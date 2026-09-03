Da esuberi a risorse. Un mercato in cui lo scoglio principale sono state le cessioni, soprattutto tra le big d'Italia, è accaduto che giocatori fuori dal progetto e pronti a fare le valigie, di fronte a una permanenza quasi obbligata, ora abbiano cambiato la percezione, diventando utili alle cause dei rispettivi club. Si farà di necessità virtù, come si suol dire.

E così, evidenzia il Corriere della Sera, Andy Diouf si è candidato a potenziale titolare della fascia destra dell’Inter o un separato in casa come Benjamin Pavard farà sicuramente parte delle rotazioni della difesa nerazzurra, come dimostra la gara di Cagliari. E, in tal senso, chissà che non possa essere anche la stagione del riscatto di Luis Henrique, fino agli ultimi giorni di mercato pronto a salutare, anche lui titolare in Sardegna nella seconda giornata di campionato.

Casi simili riguardano i vari Fikayo Tomori, Samu Chukwueze, Yunus MusahTeun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Lorenzo Lucca e molti altri che sperano in una seconda occasione.