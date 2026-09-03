La serata del 'Gran Galà del Calcio' è stata l'occasione per Lautaro Martinez di rivivere le emozioni della passata stagione, nella quale l'Inter ha centrato uno storico double nazionale: "Per me, è un orgoglio portare questa fascia sul braccio - le parole del Toro a Inter TV -. Siamo un gruppo di ragazzi che ogni anno cerca di superarsi, ed è successo anche l'anno scorso, nonostante quel finale nella stagione precedente. Ci siamo messi a lavorare insieme, e abbiamo vinto due trofei, che per noi erano due obiettivi importantissimi. In Champions League potevamo fare meglio, ma alla fine ci accontentiamo di questo perché portare a casa trofei è la cosa più importante".

Ora affronterete Napoli e Real Madrid, poi Udinese e Roma prima della sosta.

"Sicuramente vogliamo essere la nostra miglior versione, come dice il mister. Abbiamo un calendario molto impegnativo, con viaggi in mezzo, ma l'importante è che abbiamo una rosa competitiva, l'importante è che stiano tutti bene. Quando uno è chiamato in causa, deve farsi sempre trovare pronto".