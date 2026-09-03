Le numerose assenze che il Real Madrid dovrà fronteggiare nel match d'esordio di Champions League contro l'Inter, per ora, non occupano i pensieri di José Mourinho, completamente focalizzato sulla sfida al Betis di domani: "Se farò rotazioni a centrocampo? Ne parleremo dopo la partita. Ma fino ad allora voglio solo essere ottimista e felice. Poi avremo un grosso problema da risolvere", ha spiegato il tecnico portoghese in conferenza stampa. 

Per la cronaca, lo Special One dovrà rinunciare a ben dieci giocatori: gli squalificati Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, oltre agli infortunati Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch ed Endrick.

Sezione: Focus / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 12:54 / Fonte: as.com, marca.com
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.