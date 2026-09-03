Le numerose assenze che il Real Madrid dovrà fronteggiare nel match d'esordio di Champions League contro l'Inter, per ora, non occupano i pensieri di José Mourinho, completamente focalizzato sulla sfida al Betis di domani: "Se farò rotazioni a centrocampo? Ne parleremo dopo la partita. Ma fino ad allora voglio solo essere ottimista e felice. Poi avremo un grosso problema da risolvere", ha spiegato il tecnico portoghese in conferenza stampa.

Per la cronaca, lo Special One dovrà rinunciare a ben dieci giocatori: gli squalificati Eduardo Camavinga, Bernardo Silva e Arda Guler, oltre agli infortunati Raul Asencio, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch ed Endrick.