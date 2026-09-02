Questa sera in tanti hanno parlato dell'addio si Ausilio, tra cui anche Dimarco a Sky: "Onestamente non me l'aspettavo, l'ho letto sui giornali dopo l'allenamento. E' una persona a cui sono legato, a cui voglio bene. Ci tengo a dargli un abbraccio e a fargli un grosso in bocca al lupo per il futuro". E qualche istante fa l'ormai ex direttore sportivo dei nerazzurri è stato intercettato da Sportitalia: "Addio? E' stata una bella storia, va bene così. Nient'altro da dire? E' stato scritto e detto tutto".

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 23:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione