La prossima settimana tornano le coppe europee e uno dei primi pensieri dei tifosi 'di campo' sarà prenotare rapidamente un volo per andare a seguire la propria squadra in trasferta in giro per il vecchio continente. In tal senso, la compagnia WizzAir ha avviato un'iniziativa ad hoc aumentando il numero dei voli proprio per andare incontro a certe esigenze, in occasione delle trasferte delle squadre italiane. Ecco di seguito i voli aggiuntivi:

Real-Inter – Milano Malpensa-Madrid: andata 8 settembre, ore 6.40; ritorno 9 settembre, ore 9.55.

Manchester United-Roma – Roma Fiumicino-Londra Luton: andata 3 novembre, ore 5.40 e 18.15; ritorno 4 novembre, ore 9.10 e 21.45.

Porto-Napoli – Roma Fiumicino-Oporto: andata 4 novembre, ore 10.50; ritorno 5 novembre, ore 14.30.

PSG-Roma – Roma Fiumicino-Parigi Orly: andata 25 novembre, ore 12.55; ritorno 26 novembre, ore 9.55 e 16.45.

Real Betis-Como – Milano Malpensa-Siviglia: andata 9 dicembre, ore 5.45; ritorno 10 dicembre, ore 10.05.

Borussia Dortmund-Inter – Milano Malpensa-Dortmund: andata 9 dicembre, ore 10.20; ritorno 10 dicembre, ore 13.30.

Levski Sofia-Milan – Bergamo-Sofia: andata 21 gennaio, ore 8.20; ritorno 22 gennaio, ore 6.30.

Ferencvaros-Juventus – Torino-Budapest: andata 21 gennaio, ore 9.30; ritorno 23 gennaio, ore 14.10.

Barcellona-Como – Milano Malpensa-Barcellona: andata 27 gennaio, ore 9.45; ritorno 28 gennaio, ore 13.10.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air e attraverso l’app della compagnia. La società invita i tifosi a prenotare con anticipo, considerando la domanda attesa per le date delle partite e la possibilità che le tariffe aumentino con l’avvicinarsi degli incontri.