L’addio di Piero Ausilio all’Inter, dopo 28 anni trascorsi nel club nerazzurro, continua a far discutere. A commentare la separazione è stato anche Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex attaccante ha sottolineato soprattutto la sorpresa per una decisione arrivata improvvisamente, dopo anni nei quali Ausilio aveva rappresentato uno dei punti di riferimento dell’area sportiva interista.

Graziani: "Nessuno se l’aspettava"

"Negli ultimi quattro, cinque, sei anni Piero ha fatto un ottimo lavoro. Era in piena sintonia con il presidente Beppe ed è sempre stato un suo grande punto di riferimento", ha spiegato Graziani. L’ex calciatore si è poi interrogato sulle ragioni della separazione: "È un fulmine a ciel sereno. Nessuno se l’aspettava e quindi non capiamo se negli ultimi tempi ci siano state delle incomprensioni o qualcosa che abbia portato Ausilio a prendere questa decisione".

Fiducia in Baccin e nella continuità dell’Inter

Graziani invita però i tifosi nerazzurri a guardare avanti, ricordando anche le parole del presidente Giuseppe Marotta. "Il club va avanti. Baccin è bravo e sono convinto che cercherà di non far rimpiangere Ausilio, che era un punto di riferimento importante". Infine il messaggio ai sostenitori dell’Inter: "Saranno presi alla sprovvista e forse un po’ dispiaciuti, ma sanno che quel club andrà avanti. Tutti siamo utili e nessuno è indispensabile".