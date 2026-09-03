C’è fermento nella nuova Roma dei canestri, quella formata dalle due società che dopo aver ereditato i titoli sportivi di Cremona e Brescia si apprestano a riportare il basket di Serie A nella capitale. Con l’ambizione di accattivarsi un’ampia fan base da creare praticamente ex novo, le due società Maxima Roma e BC Roma cercano di farsi largo anche grazie agli agganci con il mondo del calcio: è notizia dei giorni scorsi l’ingaggio da parte della Maxima di Paul Matiasic di un’icona del calibro di Francesco Totti in qualità di advisor, anche l’altra realtà, quella che vede il coinvolgimento della stella NBA Luka Doncic, si muove verso quella direzione.

In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la BC Roma sta provando a creare una partnership con la AS Roma, che potrebbe trovare il suo suggello il prossimo 19 settembre, giorno della grande sfida tra i giallorossi e l’Inter: in quell’occasione, l’asso sloveno è atteso sugli spalti dello stadio Olimpico. L’intesa col club dei Friedkin rappresenterebbe un passo decisamente importante per la costruzione dell’identità e della visibilità della BC Roma, anche in prospettiva NBA Europe.