“È incredibile, è come tornare a casa". Lo ha detto Joao Mario, parlando del suo ritorno all'AEK Atene, ai canali ufficiali del club greco. "Qui mi sono sentito davvero bene la scorsa stagione, quindi sono molto felice di essere qui - ha spiegato l'ex centrocampista dell'Inter -. Questo club, questa squadra, hanno avuto un’importanza fondamentale nella mia carriera, quindi sono davvero contento di tornare. Voglio vincere di nuovo il campionato con l’AEK: lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quindi penso che l’obiettivo principale della squadra debba essere riconquistare il titolo in Grecia. E speriamo di poter fare anche un’ottima Champions League perché è importante per l’immagine del club; credo che abbiamo una squadra perfetta per farlo".