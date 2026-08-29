Il Milan supera 2-0 il Venezia a San Siro, ma Ruben Amorim non si lascia ingannare dal risultato. Al termine della gara, il tecnico rossonero ha analizzato ai microfoni di DAZN gli aspetti positivi e quelli ancora da correggere. "La gara è facile da capire, abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Ci sono tante cose sulle quali lavorare, non siamo riusciti a dominare completamente il gioco e a tratti ci siamo dovuti piegare a quello del Venezia", ha spiegato.

"Dobbiamo riempire meglio l'area"

Amorim ha poi indicato le principali priorità su cui lavorare nelle prossime settimane. "Dobbiamo riempire meglio l'area di rigore sui cross e prepararci meglio alle transizioni offensive. Non è facile giocare in questo bellissimo stadio, a volte non si vince in modo bello ma è comunque molto importante". Sul possibile utilizzo di Saelemaekers in posizione più avanzata, il tecnico ha chiarito: "C'era spazio da quella parte. All'inizio volevo mettere Loftus-Cheek in quella posizione, ma poi abbiamo fatto il doppio cambio".

Infine, parole per Gonçalo Ramos, autore del gol dell'1-0: "Non gli ho chiesto un numero preciso. Lo abbiamo pagato tanto e i gol li deve fare, ma anche quando non segna il modo in cui lavora per la squadra è molto importante".