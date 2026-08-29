Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Como di Fabregas: "E' la prima in casa della nuova stagione, nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, sarà emozionante. Il Como è la nuova realtà del calcio italiano, ha fatto cose eccezionali e ha meritato la qualificazione in Champions. La forma non è ancora ottimale, le temperature sono alte, bisognerà fare una buona gara con tecnica e intelligenza".

Allegri ha anche parlato del ciclo terribile del Napoli che lo vedrà affrontare, nell'ordine, Como, Inter e Arsenal: "Se vinciamo sarà un inizio in discesa, se non vinciamo sarà in salita. Dipende tutto ovviamente dal risultati. Anche a Genova doveva essere in salita ma le affronteremo tutte con voglia e serenità".