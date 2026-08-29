Nuova occasione per il Monza che allo U Power Stadium affronta l'Udinese per riscattare il 4-1 subito al Meazza sabato scorso in casa dei campioni d'Italia. Prima dell'inizio della partita contro i friulani, l'allenatore Ivan Juric è tornato sulla gara di Milano, mostrando un cauto ottimismo per la fine dell'emergenza in rosa: "Con l'Inter ci siamo adattati, penso a Mangas, ora è il momento di fare qualche cosa anche noi mettendo dentro i giocatori con calma", ha detto ai microfoni di DAZN.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 18:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.