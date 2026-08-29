Khephren Thuram non convocato per la sfida contro il Parma. Il centrocampista francese della Juventus deve fare i conti con la sindrome femoro-rotulea che ha iniziato a tormentarlo alla fine dello scorso campionato.

Nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico a Lione, che servirà a valutare in maniera più precisa e oggettiva le sue condizioni. L'obiettivo del controllo sarà soprattutto quello di definire il percorso da seguire nella prossima fase, sulla base dell'esito della valutazione medica del luminare Bertrand Sonnery Cottet. La Juventus rischia di perderlo così come accaduto con Yildiz. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 16:05
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.