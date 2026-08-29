Ultima intervista da calciatore del Milan per Rafa Leao. L’attaccante, ormai diretto al Galatasaray, ha seguito dalla tribuna la vittoria dei rossoneri contro il Venezia e al termine della gara ha affidato a Sky Sport le sue parole d’addio. "È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo sette anni. Tutti qui mi hanno sempre aiutato a crescere e fare cose di alto livello", ha spiegato Leao.

"Avrei voluto salutare San Siro in un altro modo"

Il portoghese non ha nascosto l’emozione per la separazione. "Oggi è arrivato il momento di dire addio, anche se mi sarebbe piaciuto farlo in un altro modo. Avrei voluto essere un’altra volta a San Siro per tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e aiutato, anche nei momenti meno belli". Poi una frase destinata a restare: "Sono nella storia di questo club, so quello che ho fatto. Oggi ci salutiamo, ma l’amore che ho per il Milan non finirà mai".

"Amorim può riportare il Milan in alto"

Leao ha speso parole importanti anche per Ruben Amorim: "È un grande allenatore, mi piace molto il suo calcio. Può aiutare il Milan a tornare a vincere cose importanti". Sui ricordi più belli, nessun dubbio: "Quando vinci, è quello che ti resta di più". Infine, alla domanda sulle lacrime, Leao ha risposto senza nascondersi: "Ho pianto, ovvio. L’emozione... ci sta". Sul Galatasaray, invece, ha preferito non soffermarsi: "Questo ora non è importante, adesso conta solo il Milan".