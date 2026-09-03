Nessuna sorpresa nella lista dei giocatori che l'Inter ha consegnato alla UEFA ieri in vista della League Phase di Champions League. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu ha inserito tutti i nuovi: Provedel, Stones, Spence e Jones. Il rientrante Stankovic, invece, è finito in lista B con Pio Esposito. Nella lista A spicca il nome di Mattia Marello, che non poteva entrare in quella B, spiega la rosea, perché lì ci vanno solo i giocatori nati dal 1° gennaio 2005 e che, a partire dai 15 anni di età, hanno giocato nel club in questione per due anni di fila, oppure per un totale di tre consecutivi (e al massimo un anno in prestito nella stessa federazione). Marello è arrivato in nerazzurro, inizialmente in prestito dall'Udinese, nell'estate 2025.