Nella parata di stelle del calcio italiano, al 'Gran Gala del Calcio AIC',  non poteva mancare Roberto Mancini, ct della Nazionale. Che, parlando con i media presenti al Teatro alla Scala, ha spiegato le sue idee per il nuovo corso azzurro, citando pure alcuni giocatori su cui conta di puntare: "Dobbiamo lavorare su centrocampo e attacco, ma sono contento di avere Pio Esposito - le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport -. Abbiamo vinto l'Europeo con Immobile che giocava nella sesta forza del campionato, ora invece abbiamo un titolare dell'Inter. E non dimentichiamo Kean". 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 08:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.