Nella parata di stelle del calcio italiano, al 'Gran Gala del Calcio AIC', non poteva mancare Roberto Mancini, ct della Nazionale. Che, parlando con i media presenti al Teatro alla Scala, ha spiegato le sue idee per il nuovo corso azzurro, citando pure alcuni giocatori su cui conta di puntare: "Dobbiamo lavorare su centrocampo e attacco, ma sono contento di avere Pio Esposito - le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport -. Abbiamo vinto l'Europeo con Immobile che giocava nella sesta forza del campionato, ora invece abbiamo un titolare dell'Inter. E non dimentichiamo Kean".