Dopo sette stagioni a difesa della porta della Juventus, Wojciech Szczesny lascia ufficialmente il club. Le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto e da oggi il portiere polacco è libero di scegliere la nuova destinazione, anche se non è escluso il ritiro. L'addio era nell'aria da tempo, soprattutto dopo l'acquisto da parte dei bianconeri di Michele Di Gregorio dal Monza come nuovo estremo difensore.

Grazie di tutto, Tek! — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2024