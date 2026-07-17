Il Como è pronto a piazzare uno dei colpi più importanti della propria estate di mercato, dopo aver fatto un'annata storica e incredibile in campionato che resterà nella storia del club. La squadra allenata da Fabregas, secondo quanto riportato da La Provincia di Como, ha infatti raggiunto un'intesa con il Chelsea per l'acquisto di Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999, in un'operazione dal valore complessivo di circa 32 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Sul centrale era stato accostato anche l'interesse dell'Inter, ma la società guidata da Cesc Fabregas è riuscita a superare la concorrenza, portando la trattativa verso la definitiva conclusione. L'investimento conferma ancora una volta le ambizioni del Como, deciso a rafforzare il reparto arretrato con un profilo di esperienza internazionale.

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Chalobah ha maturato il proprio percorso attraverso diverse esperienze in prestito con Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient e Crystal Palace, prima di ritagliarsi uno spazio con la prima squadra dei Blues. Difensore duttile, può essere impiegato sia al centro della retroguardia sia sulla fascia destra, caratteristica che ne aumenta il valore tattico. Nato in Sierra Leone ma trasferitosi fin da piccolo in Inghilterra, possiede anche la cittadinanza britannica. Nel giugno 2025 è arrivata anche la prima presenza con la nazionale maggiore. Ora per Chalobah è pronta una nuova sfida: la Serie A e il progetto del Como, che punta a consolidarsi ai massimi livelli del calcio italiano.