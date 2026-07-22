Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio, ha parlato dopo la finale della Coppa Canottieri, giocata in campo insieme a Roberto Mancini.

Il numero uno della FIGC ha risposto così a chi gli chiedeva se la coppia con il tecnico jesino fosse possibile anche pensando alla Nazionale, dribblando la domanda: “È una coppia molto legata, a prescindere da tutto. Ci tengo a dirlo e ribadirlo”.

Domani non dovrebbe arrivare la nomina del prossimo commissario tecnico: “Onestamente non penso. Guardiola? Non posso parlare ancora, scusate”.