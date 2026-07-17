Tarik Muharemovic lascia la Serie A e approda nel paradiso dorato della Premier League. Il difensore bosniaco, infatti. è ufficialmente un nuovo giocatore del Leeds United. Un colpo da 40 milioni di euro, la metà dei quali sarà dirottata nelle casse della Juventus che deteneva il 50% sulla rivendita. Questo il comunicato ufficiale dei Whites: "Il Leeds United è lieto di annunciare l'ingaggio di Tarik Muharemović, proveniente dal Sassuolo, squadra di Serie A italiana, con un contratto quinquennale. L'imponente difensore diventa il nostro secondo acquisto a titolo definitivo di questa sessione di mercato estiva, dopo l'ingaggio di Harry Wilson, portando con sé una grande esperienza nonostante la giovane età".

Ecco il video di presentazione del nuovo arrivato: